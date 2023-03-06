Секретар РНБО розповів про рішення, яке було ухвалено під час сьогоднішньої Ставки верховного головнокомандувача.

Оборона міста Бахмут на Донеччині буде продовжуватись.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону. "Сьогодні на Ставці верховного головнокомандувача Бахмут був ключовою темою для обговорення. Після відповідних доповідей генералів було прийняте рішення продовжити оборонну операцію. Це спільне рішення військового керівництва і всіх членів Ставки", - розповів Данілов.

Він зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку, який є надважливим для України, є складною, але контрольованою. "Про оточення Бахмута наразі не йдеться", - додав Данілов.

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Бої за Бахмут

Як повідомляв УНІАН, 6 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої в районі Бахмута досягли найвищого рівня напруженості.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було прийнято рішення, що оборонна операція та подальше посилення позицій у місті мають продовжитися.

Пізніше Державна прикордонна служба України повідомила, що російські окупаційні війська не мають успіху в штурмі Бахмута та зазнають величезних втрат.

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