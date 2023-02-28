Обстановка в місті складна і напружена.

Заступник міністра оборони України Ганни Маляр повідомила, що українським військовим, які вже кілька місяців тримають оборону Бахмута Донецької області, відправили підкріплення. Бахмутський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту.

"Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки в місто прийняв рішення про переміщення додаткових підрозділів", – заявила вона в ефірі телемарафону.

За словами Маляр, обстановка в Бахмуті складна і напружена. Російські окупаційні війська сконцентрували там основні зусилля. Вони хочуть спробувати повністю захопити Донецьку область.

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При цьому заступник міністра оборони наголосила, що рішення утримувати Бахмут є військовим, а не політичним.

"Рішення приймаються військовими, які не керуються політичними мотивами", – зазначила Маляр.

Ситуація в Бахмуті

Вже кілька місяців російські війська і найманці приватної військової компанії "Вагнер" штурмують Бахмут. У важких боях місто героїчно відстоюють українські захисники.

Військовий 93-ї бригади "Холодний Яр" Андрій Бабічев розповів, що відбувається в місті. За його словами, так важко в Бахмуті ще не було – ворог обстрілює його з усієї наявної зброї.

Водночас заступник Міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що в районі Бахмута окупанти змушені замінювати "вагнерівців" на солдатів російської армії. Ворог несе величезні втрати. Велика частина підрозділів "вагнерівців" була знищена українськими захисниками.

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