Найманців ПВК "Вагнер" в районі Бахмута доводиться замінювати на солдатів армії Російської Федерації. Велика частина підрозділів "вагнерівців" знищені українськими військовими.
"Росіяни змушені робити цю заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку - УНІАН), тому що більшість підрозділів Вагнера було знищено нашими Збройними силами. Вони змушені зараз це робити", - заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.
При цьому вона вказала, що регулярна армія РФ демотивована, на відміну від найманців, яких мотивую грошима. За її словами, ситуація в Бахмуті "напружена і складна", тому що росіяни перевершують за кількістю, але і їх втрати окупантів значно вище, ніж в українських бійців.
Бої за Бахмут - що відомо
Українські бійці вже не перший місяць героїчно утримують оборону міста-фортеці Бахмута. Населений пункт постійно обстрілюється російськими окупантами, а інфраструктура міста майже повністю зруйнована.
Президент Володимир Зеленський 27 лютого заявив, що на Бахмутському напрямку стуація постійно ускладнюється. За словами командувача Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, ворог кинув на штурм міста найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера".
При цьому педставитель східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на півночі Бахмута йдуть жорстокі бої.