Саме тому ситуація в районі міста дуже напружена.

Навколо Бахмута склалася дуже напружена ситуація. Ворог не полишає спроб захопити місто і кинув у бій найпідготовленіші підрозділи штурмовиків з ПВК "Вагнера".

Про це розповів командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомили в Military Media Center. Військовий керівник заявив: "Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто".

Сирський підкреслив, що українські титани з ЗСУ продовжують захищати східну "фортецю". У боях вони демонструють численні приклади стійкості, героїзму і мужності.

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Ситуація в районі Бахмута: актуальна інформація

Згідно зі свіжими даними від Генштабу, Бахмутський — один з п'яти напрямків, де ворог щодня здійснює спроби прорвати оборону ЗСУ.

У Міноборони України повідомили, що навколо міста склалася найважча ситуація. Ворог під час наступальних дій застосовує тактику виснаження і тотального руйнування.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 лютого повідомив: "Особлива увага — ситуації на сході, зрозуміло — в Донецькій області. Бахмутський напрямок — ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, — справжні герої".

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що бої йдуть у самому Бахмуті та кількох прилеглих населених пунктах — Ягідному, Північному, Іванківському та Дубово-Василівці.

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