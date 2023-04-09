Відзначається, що бойова машина виїхала для допомоги піхоті.

Захисники України продовжують тримати оборону в Бахмуті. Українські танкісти показали філігранну роботу по позиціях російських окупантів.

Бійці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка воюють з росіянами на відстані витягнутої руки.

"Ворог на відстані витягнутої руки. Окопи орків і наших героїв розділяє лісосмуга. На підтримку піхотинцям виїжджає танчик. Відпрацьовує", - йдеться в коментарі до оприлюдненого відео.

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На кадрах видно, як український танк під'їжджає майже в притик до позицій окупантів і успішно виконує поставлене завдання

"Ці кілька хвилин бою не передають весь жах ситуації і героїзм наших захисників", - підсумували бійці.

Бої за Бахмут - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни все ще намагаються захопити Бахмут, але успіхів не мають. Місто-фортеця тримає оборону вже 252 дні.

Заступник глави Міноборони Ганна Маляр зазначила, що для боїв за Бахмут окупанти залучають найпрофесійніші підрозділи, в тому числі спецназівці і десантно-штурмові загони, але вони зазнають величезних втрат.

Своєю чергою спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що великі втрати в Бахмуті серед найманців ПВК "Вагнера" змушують російське командування кидати на захоплення міста елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників.

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