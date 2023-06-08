Повідомляється, що війська РФ зазнали значних втрат.

Сили оборони України просунулись у глибину лінії фронту на понад 1 кілометр на Бахмутському напрямку, повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада в Telegram.

"За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту", - йдеться у повідомленні.

"Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян", - наголошується у повідомленні.

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Також ліквідовано склади з російським боєкомплектом, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

"Сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів", - сказано у повідомленні.

Бої за Бахмут - новини

7 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що у Бахмуті сили оборони України продовжують рух на флангах, а росіяни втрачають позиції.

До цього заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ та мають значне просування на низці ділянок.

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