На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рух на флангах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують подальший рух на флангах.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у Telegram. "Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - повідомив Сирський.

Також він оприлюднив відео і додав, що на місці працює 3 окрема штрумова бригада.

Ситуація в Бахмуті

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Також від ворожих артобстрілів постраждали Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

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