На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують подальший рух на флангах.
Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у Telegram. "Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - повідомив Сирський.
Також він оприлюднив відео і додав, що на місці працює 3 окрема штрумова бригада.
Ситуація в Бахмуті
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що минулої доби на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, але успіху не мав. Ворог завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Також від ворожих артобстрілів постраждали Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.