Загалом вже ліквідовано понад 212 тисяч російських загарбників.

Сили оборони протягом минулої доби, 6 червня, ліквідували на українській землі 880 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 7 червня в зведенні про загальні бойові втрати противника.

Зазначається, що загальні бойові втрати загарбників із 24 лютого 2022 року по 7 червня 2023 року орієнтовно склали 212030 ліквідованих осіб.

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Також за минулу добу українські військові знищили близько сотні одиниць різноманітної ворожої техніки. Зокрема:

☠️ танків - 3873 (+13 за добу) одиниць;

☠️ бойових броньованих машин - 7560 (+17 за добу);

☠️ артилерійських систем - 3640 (+37);

☠️ реактивних систем залпового вогню - 594 (+4);

☠️ засобів протиповітряної оборони - 352 (+1);

☠️ літаків - 314 (+1);

☠️ гелікоптерів - 299;

☠️ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7);

☠️ крилатих ракет - 1171;

☠️ кораблів/катерів - 18;

☠️ автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17);

☠️ спеціальної техніки - 492 (+3).

Війна в Україні - новини

Раніше в Генштабі повідомили, що минулої доби знищено російський штурмовик Су-25. Загалом вчора українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження російських загарбників і чотири удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії також добряче "просмажили" російських окупантів.

Тим часом, російські окупанти замість рятувати свої життя й тікати додому, досі намагаються захопити Луганську та Донецьку області України. За добу українські бійці відбили тут понад 30 ворожих атак.

Вчора, 6 червня, стало відомо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України ліквідували більше ніж роту росіян і майже 20 одиниць ворожої техніки. Зокрема, знищено ворожі склади боєприпасів, танки, станцію радіоелектронної боротьби, гаубиці тощо.

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