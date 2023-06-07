За добу ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку на відстань до 1100 метрів, ворог перейшов до оборони.

Українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ та мають значне просування на низці ділянок. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", - заявила вона.

За словами Маляр, найманці ПВК "Вагнер" залишаються подекуди у тилових підрозділах. Але основний тягар бойових дій з російського боку наразі несе регулярна армія РФ, зокрема десантно-штурмові підрозділи.

Відео дня

"Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола - це фактично укріплений район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - наголосила заступник міністра.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомляв УНІАН, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявляв, що ЗСУ в Бахмуті виснажили ППК "Вагнер". Найманці були виведені з міста до початку літа.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бахмуті ЗСУ ліквідували 21 тис. найманців ППК "Вагнера", ще 60 тис. бойовиків отримали поранення.

Сьогодні, 7 червня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують подальший рух на флангах, ворог втрачає позиції. Також він оприлюднив відео і додав, що на місці працює 3-я окрема штурмова бригада.

Вас також можуть зацікавити новини: