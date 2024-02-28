Сили оборони України титанічними зусиллями не дозволяють російським окупантам підійти до панівних висот Часового Яру на Бахмутському напрямку, аби не допустити окупацію міста ворогом.
Про це у студії ТСН сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко під час прямого ефіру. За його словами, ситуація залишається досить складною.
"Чому? Тому що для противника Бахмутський напрямок є одним з пріоритетних. У нього основне завдання - поновити ті позиції, які були втрачені під час літньої та осінньої контрнаступальної операції Сил оборони", - сказав Федоренко.
У цьому зв'язку, він сказав, що російські окупанти намагаються максимально робити усе можливе й неможливе для того, щоб окупувати Часів Яр.
"Чому це важливо для противника? Тому що Часів Яр - це панівна висота і в разі, якщо противник його окупує, він може взяти під вогневий вплив Костянтинівку, Дружківку і відповідно саме місто Краматорськ. Тому Сили оборони зараз роблять у титанічній праці усе можливе і неможливе для того, щоби не пропустити навалу ворога. Бойові зіткнення йдуть і вдень, і вночі, і дійсно противник достатньо активно застосовує авіацію з керованими авіабомбами", - наголосив Федоренко.
Він зазначив, що керована авіаційна бомба є "півтонною машиною", яку при падінні не видно і не чутно, а потім відбувається миттєвий вибух, що призводить до значного винищення території. Водночас, за його словами, незважаючи на таку загрозу, Сили оборони навчилися протидіяти російській авіації, і вона наразі не така активна, якою могла би бути. Зараз противник рухається в напрямку Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.
"Казати про те, що має суттєві успіхи не варто, тому що Силам оборони вдається нищити значну кількість як ударно-штурмового потенціалу противника, тобто, піхотинців, так і броньованої техніки", - сказав Федоренко.
При цьому, він вдячний кожному українцю за пожертви для Збройних сил України, бо українським захисникам вдається тримати ініціативу на своєму боці за допомогою техніки на фронті - розвідувальним засобам БПЛА і ударним.
Війна в Україні - бої за Часів Яр
Як повідомляв УНІАН, аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що місто Часів Яр може стати третім "стрибком" для армії Російської Федерації по лінії Авдіївка-Бахмут. Навряд чи ворог забере свої сили на південні напрямки.
Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников повідомив, що у контексті стратегічного значення на війні, місто Часів Яр - це умовні "ворота" для Краматорсько-Слов'янської агломерації. Так, якщо Росія зможе його захопити, це створить загрозу лівому флангу сил ЗСУ (де Кліщіївка, Андріївка).