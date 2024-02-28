Часів Як знаходиться на висотах, які потрібні окупантам для обстрілів Костянтинівки, Дружківки та Краматорська.

Сили оборони України титанічними зусиллями не дозволяють російським окупантам підійти до панівних висот Часового Яру на Бахмутському напрямку, аби не допустити окупацію міста ворогом.

Про це у студії ТСН сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко під час прямого ефіру. За його словами, ситуація залишається досить складною.

"Чому? Тому що для противника Бахмутський напрямок є одним з пріоритетних. У нього основне завдання - поновити ті позиції, які були втрачені під час літньої та осінньої контрнаступальної операції Сил оборони", - сказав Федоренко.

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У цьому зв'язку, він сказав, що російські окупанти намагаються максимально робити усе можливе й неможливе для того, щоб окупувати Часів Яр.

"Чому це важливо для противника? Тому що Часів Яр - це панівна висота і в разі, якщо противник його окупує, він може взяти під вогневий вплив Костянтинівку, Дружківку і відповідно саме місто Краматорськ. Тому Сили оборони зараз роблять у титанічній праці усе можливе і неможливе для того, щоби не пропустити навалу ворога. Бойові зіткнення йдуть і вдень, і вночі, і дійсно противник достатньо активно застосовує авіацію з керованими авіабомбами", - наголосив Федоренко.

Він зазначив, що керована авіаційна бомба є "півтонною машиною", яку при падінні не видно і не чутно, а потім відбувається миттєвий вибух, що призводить до значного винищення території. Водночас, за його словами, незважаючи на таку загрозу, Сили оборони навчилися протидіяти російській авіації, і вона наразі не така активна, якою могла би бути. Зараз противник рухається в напрямку Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

"Казати про те, що має суттєві успіхи не варто, тому що Силам оборони вдається нищити значну кількість як ударно-штурмового потенціалу противника, тобто, піхотинців, так і броньованої техніки", - сказав Федоренко.

При цьому, він вдячний кожному українцю за пожертви для Збройних сил України, бо українським захисникам вдається тримати ініціативу на своєму боці за допомогою техніки на фронті - розвідувальним засобам БПЛА і ударним.

Війна в Україні - бої за Часів Яр

Як повідомляв УНІАН, аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що місто Часів Яр може стати третім "стрибком" для армії Російської Федерації по лінії Авдіївка-Бахмут. Навряд чи ворог забере свої сили на південні напрямки.

Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников повідомив, що у контексті стратегічного значення на війні, місто Часів Яр - це умовні "ворота" для Краматорсько-Слов'янської агломерації. Так, якщо Росія зможе його захопити, це створить загрозу лівому флангу сил ЗСУ (де Кліщіївка, Андріївка).

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