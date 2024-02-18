Для російських загарбницьких військ захоплення міста Часів Яр у Донецькій області має значення по ряду причин, головна з них - політична.
Про це розповів начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Дашкевича Олег Калашников в ефірі телеканалу FREEDOM. Він переконаний, що окупанти хочуть принести дикатору Путіну перед виборами "перемогу" на Бахмутському напрямку.
"Друга причина: Часів Яр - це укріплене містечко, яке є воротами Краматорсько-Слов'янської агломерації. Звідси вони змогли б тримати під вогневим контролем ці два великих міста і міста-супутники. І просування вперед дало б їм можливість перекривати нашу логістику, наші шляхи по доставці всього необхідного бойовим підрозділам. Одночасно це створило б і загрозу нашому лівому флангу - де Кліщіївка, Андріївка", - додав він.
За словами Калашникова, війська РФ намагаються штурмувати українські позиції по всій лінії фронту: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Хромово. Всього на Бахмутському напрямку Росія зібрала угруповання складом приблизно в 70 тисяч.
Війна в Україні: останні новини
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни РФ вже втратила близько 402 тисяч 430 своїх загарбників.
Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення вивести українські підрозділи з Авдіївки. Вони перейшли до оборони на більш вигідних рубежах.