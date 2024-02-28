Вона також зазначила, що за попередню бойову добу ворог зібрав сили тільки на одну штурмову спробу.

Російські окупаційні війська продовжують "мʼясні штурми" села Кринки на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. При цьому ворог не застосовує під час атак бронетехніку.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що українські воїни міцно утримують свої позиції. За її словами, Сили оборони відходити звідти не збираються.

"Ми не збираємося відходити, у нас досить надійні позиції на плацдармах, ми укріпилися там, попри те, що ворог дійсно в абсолютно варварський спосіб фактично зрівняв із землею населений пункт Кринки. Проте ми закріпилися там і можемо говорити про наші безумовні успіхи, тому що саме на тлі заяви, яку поспішили зробити окупанти, вони самі ж для себе мали великі іміджеві втрати (йдеться про заяву щодо нібито захоплення Кринок, – ред.)", – наголосила вона.

Гуменюк також зазначила, що за попередню бойову добу ворог зібрав сили тільки на одну штурмову спробу. Йдеться про біля 30 окупантів, які у складі трьох груп по 10 осіб намагалися з різних боків підійти до Кринок.

Водночас вона визнала, що з логістикою в українських сил на тій ділянці зараз "не дуже все добре".

"Усім зрозуміло, що коли в тебе за спиною Дніпро, з логістикою не дуже все добре. А в окупантів при тому, що в них за спиною суходоли і є можливості відходу і на обладнані позиції, проте невикористання в штурмах бронетехніки в них триває як командирське ембарго. Тобто їм заборонено використовувати техніку, тому що вони її безповоротно втрачають. І при тому, що в них є ресурс, який можна підтягувати, вони її все одно економлять. Зараз у них просто сезон "м’ясних штурмів", – констатувала Наталія Гуменюк.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Третя штурмова бригада вибила росіян з Красногорівки на Донеччині. Зазначається, що окупанти накатами атакували південно-східну частину міста та ввійшли до населеного пункту. Аби не дати ворогу закріпитися, українські захисники здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія розширила атаки на 5 селищ на Авдіївському напрямку. До лінії оборони Бердичі – Орлівка – Тоненьке додалося Первомайське та Невельське. Загалом протягом доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень з противником.

Вас також можуть зацікавити новини: