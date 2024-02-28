Бердичі, Орлівка, Тоненьке - не єдина лінія, яку штурмує ворог.

Російська армія розширила атаки на 5 селищ на Авдіївському напрямку. До лінії оборони Бердичі - Орлівка - Тоненьке додалось Первомайське та Невельське.

В цих районах Росія 20 разів намагалася досягти переваги. Деталі уточнив Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області", - йдеться у звіті.

За даними відомства, РФ також намагалася тиснути авіацією в районах населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове Донецької області (там були обстріли).

Загалом за бойову добу відбулося 79 бойових зіткнень з армією окупантів.

На Куп’янському напрямку довелося стримувати 1 атаку - свій вогонь РФ спрямувала на район населеного пункту Табаївка, де, як відомо, раніше закріпилися ЗСУ.

На Лиманському напрямку упродовж доби відбито 6 атак. Бойові дії тривали в районі населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. Там ворог також "прощупував" оборону української армії.

На Бахмутському напрямку спроби наступу РФ розгорталися в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області (було стримано 8 атак).

На Новопавлівському напрямку Росія 25 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Армія України стримувала ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку окупанти не послабляють тиск східніше Роботиного Запорізької області - там стримано 1 атаку.

На Херсонському напрямку РФ вдалася до 3 спроб вести штурми. Бійці ОСУВ "Одеса" не дозволили окупантам зайняти важливі плацдарми лівобережжя Дніпра.

Жорін сказав про сумне щодо Авдіївки

Сьогодні заступник командира третьої окремої штурмової бригади, яка тримала Авдіївку до відступу ЗСУ, повідомив: Росія кинула туди стільки сил, що вистачить ще на кілька таких міст.

За його словами, ворог зазнав шалених втрат, але водночас надзвичайно швидко закриває відповідні дірки. Зокрема, в день на одну позицію можуть привезти 150-200 людей, пояснив він.

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