Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав позиції українських військових та з командирами ухвалив рішення для забезпечення надійності української оборони.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляє, що російські загарбники кидають в'язнів на штурм з метою прориву оборони Збройних сил України та повторного захоплення Куп'янська. Про це йдеться у заяві Сирського, оприлюдненій Медійним майданчиком Сил оборони Military Media Center.

Зокрема, у зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, Сирський більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста.

"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", - наголосив Сирський.

У цьому зв'язку, він додав, що "за результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було ухвалено низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони".

Водночас, за його словами, на Лиманському напрямку противник здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача - максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - відзначив Сирський.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", - відзначив Сирський.

Також, з командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, було обговорено актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом.

Наступ РФ на Куп'янському напрямку - що повідомлялося

Як писав УНІАН, у середині липня Сирський повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр тоді відзначила, що російські загарбники пожвавили бойові дії на Куп'янському напрямку, аби відтягти Сили оборони України з-під Бахмута, де українські захисники поступово просуваються вперед.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що російські загарбники зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

В середині серпня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що російські війська посилюють наступ поблизу Куп’янська, щоб відтягнути сюди українські війська, задіяні на більш важливих в оперативному плані ділянках фронту.

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