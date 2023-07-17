За цю добу російські окупанти намагались сім разів штурмувати українські позиції, але Сили оборони знищили 40 ворогів, зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Російські загарбники зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. "На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування - понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню", - сказав Череватий.

Також він для порівняння сказав, що на піку війни в Афганістані Радянські війська мали 120 тисяч особового складу.

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Як підкреслив Череватий, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи і як додаткову підтримку - бойовий армійський резерв, територіальні війська, приватній військові компанії, так звані штурмові підрозділи "Z".

Речник зазначив, що окупанти мають намір прорвати українську оборону.

"Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу, і тому завдають по ньому постійні удари. За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами й калібрами артилерії, здійснив 14 авіанальотів і 7 штурмів, в ході відбиття яких наші воїни знищили 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 бойові машини піхоти, гармата "Мста-Б", міномет, 2 безпілотних літальних апарати і 3 ворожих авто", - сказав Череватий.

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Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

Варто зазначити, що росіяни в України вже тривалий час намагаються наступати на Донбасі й отримують гідну відсіч. Супротивники зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 17 липня 2023 року становлять приблизно 238 300 окупантів.

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