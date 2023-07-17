Вона назвала цю ситуацію передбачуваною.

Російські загарбники пожвавили бойові дії на Куп'янському напрямку, аби відтягти Сили оборони України з-під Бахмута, де українські захисники поступово просуваються вперед.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Telegram. "Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди", - наголосила Маляр.

"Власне, зараз те саме відбувається. Росіяни запанікувати від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли", - відзначила Маляр.

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У цьому зв'язку, вона вважає, що ситуація є передбачуваною. "Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої. Наші штаби працюють 24/7 та оперативно реагують на ситуацію. Наші бійці мужньо долають ці обставини і нищать ворога", - повідомила Маляр.

Куп'янський напрямок: останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники зібрали на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Сьогодні спочатку командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

Але пізніше у Генеральному штабі ЗСУ відзвітували, що на Лиманському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви Луганської області.

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