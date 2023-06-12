Командувачі та військове керівництво України ще влітку 2021 року передбачили, як саме може відбуватись наступ росіян у разі повномасштабного вторгнення та змогли врятувати південь України від повного захоплення.

Бої за Маріуполь "врятували" південь України. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтервʼю телеканалу 1+1 розповів генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"З літа 2021 року ми оцінювали свої сили та почали готуватись до ймовірного повномасштабного вторгнення. Всі наші розрахунки згодом показали, що ми не помилились. Ми передбачали охоплення наших сил з двох сторін: перший удар на Маріуполь, другий - Луганська область, зі сторони селища Трьохізбенка. Ми зосередили на цих напрямках наші резерви, і тому їхній наступ, який розпочався 24 лютого 2022 року, не приніс результату", - заявив Півлюк.

Він розповів, що українське військо нанесло досить потужне ураження і змусило росіян на ходу міняти свої плани. Заступник міністра пояснив, що через перевагу РФ у кількості озброєння та особового складу майже 1 до 7, а також через загрозу оточення на Луганському напрямку, командувачі ЗСУ були змушені спочатку відвести війська до лінії міста Щастя, а потім створити суцільну лінію оборони Сєвєродонецьк - Сватове - Біловодськ.

"По суті, Маріуполь врятував південь України. Якщо б не Маріуполь, тобто, якщо б не наш спротив і окупанти не були би змушені перекинути свої сили сили туди, вони захопили би Одесу та Миколаїв, зʼєднавши свої угруповання із придністровським", - наголосив Павлюк.

За його словами, військове командування готувалось до боротьби за Маріуполь. Були створені умови для боротьби в оточенні декілька місяців.

"Ми зробили все, що могли і навіть більше. Всі потужні удари по Маріуполю від росіян у перші дні пішли в пусте місце, адже ми постійно переміщували пункти управління та дислокацію військ. Східне угрупування стягнуло на себе всі ударні сили росіян, стримавши і продовжуючи стримувати їхні війська по цей день", - зазначив генерал-лейтенант Павлюк.

Бої за Маріуполь

Як повідомляв УНІАН, найжорстокіші бої за Маріуполь тривали декілька місяців з перших днів повномасштабної війни. Зрештою, 20 травня 2022 року російські загарбники повністю окупували місто.

Більше 20 тисяч жителів міста загинули. Із 400 тисяч людей, що проживали у Маріуполі до початку повномасштабної війни, залишилось близько 120 тисяч.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 90% Маріуполя опинилось в руїнах. У місті знайшли безліч братських захоронень.

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