Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто.

Маріуполь зруйнований більш ніж на 90%, а до повномасштабного вторгнення у місті жило майже півмільйона людей.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram. "Маріуполь. Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований", - сказано в повідомленні.

Він опублікував відеоролик з оновленими зображеннями Google Maps. В ньому зазначається, що оновлені зображення вказують на нові братські могили в окупованому Маріуполі. Зазначається, що, виходячи з історії руйнувань, знімки було зроблено в різні дати після середини березня 2022 року до сьогодні.

Відео дня

Показано розбомблений драмтеатр в Маріуполі ще до його знесення росіянами, щоб приховати масштаби злочинів. У відео сказано, що ці кадри є доказом злочинів РФ, але точні масштаби руйнувань та втрат можна буде оцінити після деокупації міста.

Ситуація в Маріуполі

На узбережжя Азову та в села на північ від Маріуполя прибули чергові підрозділи окупантів на зміну тих, кого було перекинуто в бік Вугледара. При цьому загальна чисельність ворожої військової присутності зберігається на рівні 25-30 тис. окупантів разом з гарнізоном Маріуполя. Російські загарбники поновили тренування на полігонах в Мангушському районі з використанням артилерії і танків.

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