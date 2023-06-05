Радник мера розповів про не найкращу ситуацію у місті.

У Маріуполі погіршується ситуація з цивільними медиками у лікарні. Як повідомив радник мера Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо", звичайним мешканцям зараз важко отримати допомогу.

"Нормальні лікарі поїхали. Проукраїнські лікарі повиїжджали або їх повивозили. Той, хто там лишився - "прийшов до успіху". Очікувати від цих людей співучасті, допомоги людям не доводиться. Не бачимо ми якоїсь активної допомоги маріупольцям з точки зору лікарів - вони дбають про себе. Робочий день пройшов - до побачення", - сказав він.

Окрім цього, росіяни вдаються до змушування цивільних лікарів працювати на російських військових. Це спричинює дефіцит спеціалістів для цивільного населення.

Відео дня

"Навіть ті, хто має кваліфікацію і хочуть допомагати - разом з цивільним шпиталем перебуває військовий. Кращих лікарів забирають туди і змушують працювати на окупантів. В цьому випадку медична допомога маріупольцям взагалі не зостається", - додав радник.

Події Маріуполя: що відомо з актуального

У середині травня стало відомо, що росіяни хочуть виселити з багатоповерхівки 17 родин для того, щоб знести будинок. Жителів планують перемістити до гуртожитків, адже нові квартири розписані не для них.

Росіяни запровадили в Маріуполі плату за комунальні послуги. Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що тимчасова окупаційна адміністрація міста хоче стягнути з мешканців оплату за рік користування "комуналкою".

Більше того, людей, котрі власно не сплатили рахунки за комунальні послуги вносять у списки на "евакуацію".

Вас також можуть зацікавити новини: