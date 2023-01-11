За словами Бутусова, командування приділяє цьому району значну увагу.

Кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади, яка захищає Соледар, отримали обмороження, одному з бійців ампутують десять пальців на ногах.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook. За його словами, українські війська роблять все можливе, а деякі частини - і неможливе. "Кілька десантників 46-і аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців завтра ампутують десять пальців на ногах, оскільки багато днів вони б’ються на морозі, і залишаються на позиціях до останнього", - зазначає він.

Бутусов пише, що бригада керована та вмотивована, багато бійців відкрили або значно збільшили на особистому рахунку кількість знищених ворогів.

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Він наголосив, що командування ЗСУ, НГУ, ДПСУ приділяє значну увагу цьому району - кожним підрозділом у в цьому районі є звязок, що є головним для управління і для взаємодії.

"Не у всіх і не все виходить добре, але о проблемах будемо говорити пізніше. Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці", - зазначає Бутусов.

Бої за Соледар

Як повідомляв УНІАН, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледара.

Ввечері заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у Telegram, що українські бійці мужньо тримають оборону Соледара, тривають важкі бої.

Вона зазначила, що ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активний штурм. При цьому зазначила, що підступи до українських позицій просто усіяні тілами загиблих окупантів.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Соледар.

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