Кадри були відзняті військовими 3 січня.

ЗСУ успішно ліквідували групу російських найманців ПВК "Вагнера", коли ті висунулись на штурм промзони Соледара.

Відео аеророзвідки тактичної групи "Карпати" опублікував журналіст Юрій Бутусов. Як стверджує Бутусов, кадри були відзняті військовими 3 січня.

Дрон ЗСУ, зокрема, зафіксував момент удару по штурмовиках терористів, у результаті якого деяких росіян підкинуло вибухами.

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Атака, що координувалась з повітря, відбулась тоді, коли "вагнерівці" підбирались до позицій українських захисників через паркан промзони.

Бої за Соледар – яка ситуація в місті

Напередодні російські війська розпочали потужний штурм Соледара. Не рахуючись з втратами серед своєї живої сили, окупанти дійшли до його околиць.

Ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин визнав "кровопролитні важкі бої" за контроль над населеним пунктом, неочікувано похваливши хоробрість українських військ.

Ввечері, 10 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр доповіла, що ЗСУ продовжують героїчний спротив окупантам. Цього ж дня найманці "Вагнера" записали відео нібито у центрі міста.

Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 112 470 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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