Максим Жорін зазначив, що нічого хорошого в цьому немає.

Колишній командир полку"Азов" Максим Жорін пояснив, як втрата Соледара вплине на ситуацію на Донбасі. Він зазначив, що відхід українських військових з міста не призвів до критичної ситуації.

"Ніякої критичної ситуації в цьому дійсно немає. Безумовно, це погано, ворог став на крок ближче до спроб тактичного охоплення Бахмута. Але це суттєво на ситуацію не вплинуло. Але, безумовно, нічого хорошого в цьому немає", - розповів боєць в інтерв'ю "NV".

За його словами, Бахмут повністю контролюється українськими військовими –логістика працює, підрозділи отримують необхідне забезпечення, а також можна проводити евакуацію.

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"Місцеві можуть заїжджати і їхати. Тобто місто все одно контрольоване", - підсумував Жорін.

Бої за Соледар - що відомо

Російські окупанти кілька місяців намагалися захопити Соледар на Донеччині. За місто йшли важкі бої, в ході яких росіяни знищили всю інфраструктуру.

25 січня 2023 року спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські бійці пішли з Соледара, щоб зберегти життя українських військових. За його словами, Росія в боях за місто втратила стільки ж людей, скільки в двох чеченських війнах.

У свою чергу командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді заявив, що ЗСУ потрібно більше боєприпасів, щоб вибити російських окупантів із Соледару.

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