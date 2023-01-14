Відзначається, що кадри зняті в суботу, 14 січня.

Українські військові все ще утримують контроль над Соледаром у Донецькій області, де йдуть жорстокі бої. Над містом розвивається прапор України.

"Соледар. 14 січня 2023 року, 11:18. Слава Україні!" – написав командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG "Птахи Мадяра" Роберт Мадяр.

Військовий опублікував надихаюче відео. На кадрах видно зруйновану промзону, але над нею розвивається прапор України, як символ незламності. Імовірно відео знято в західній частині міста.

Відео дня

Бої за Соледар - що відомо

Жорстокі бої за Соледар ведуться вже не перший день. Час від часу росіяни навіть оголошують про захоплення міста, але ця інформація ще жодного разу не підтвердилася. Українські захисники утримують свої позиції.

За словами глави східного угруповання військ Сергія Череватого, росіяни намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області і захопити весь Донбас.

При цьому офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець повідомив, що після невдач у Бахмуті вся еліта армії РФ кинулася штурмувати Соледар.

Заступник командира батальйонно-тактичної групи 4 бригади Нацгвардії Андрій Крищенко вважає, що окупантам не вдасться захопити місто, попри жорсткі бої та перекидання всіх російських ресурсів.

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