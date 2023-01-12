За словами речника, російські війська зосередились на Бахмутському напрямку, щоб повністю окупувати Донбас.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що наразі у Соледарі Донецької області тривають важкі бої. На цьому напрямку ворог зазнає великих втрат. Росіяни намагаються захопити місто, щоб просунутися углиб Донецької області.

За його словами, росіяни намагаються захопити місто, щоб просунутися углиб Донецької області, пише "РБК-Україна".

Череватий пояснив, що після боїв та відступу ЗСУ з Сєвєродонецька та Лисичанська, загарбники планували швидко піти далі. Однак вже протягом шести місяців вони не можуть це зробити. Інтервенти зосереджують свої зусилля саме на Бахмутському напрямку, щоб рухатися далі і повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

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"У Соледарі зараз тривають важкі бої. Противник зазнає великих втрат - там ведуть бій найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера". Наші воїни проявляють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість. Зараз питання Соледара на контролі в усього командування Збройних сил, Головнокомандувача, командувача Східним угрупованням військ", - наголосив речник.

Він додав, що командування намагається обрати тактику максимально правильну зі стратегічної і тактичної точки зору. Рішення буде прийнято найближчими днями.

"Тобто у війні допускаються різні маневри. Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить укріпити нашу оборону, не втратити багато особового складу і нанести при цьому потужний удар противнику. Яким буде це рішення - думаю, наші керівники приймуть його найближчими днями", - зазначив Череватий.

На його думку, Росія також намагається захопити Соледар, щоб отримати хоч якусь перемогу "на землі" після низки невдач: відступу з півночі України, втечі з Харківської області та Херсона.

"Вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі, по логістиці. Грубо кажучи, вони також зазнають втрат й перед внутрішньою аудиторією, а ще більше - перед зовнішньою аудиторією. Тому їм потрібно демонструвати хоч якийсь успіх. Вони сподіваються, що, пройшовши Бахмут, їм вдасться рухатися далі", - підсумував речник.

Бої за Бахмут та Соледар

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перекочувала під Соледар.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто, де вже кілька днів точаться запеклі бої.

Maxar Technologies показала, як зараз виглядають Соледар та Бахмут Донецької області, де точаться запеклі бої з російськими окупантами.

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