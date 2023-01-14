Ці люди забезпечені необхідним запасом продуктів харчування та гігієнічних наборів.

У Соледарі Донецької області наразі залишається 559 цивільних людей, серед них 15 дітей. Це з 20 тис. населення всієї Соледарської громади.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, вчора вдалось евакуювати сімох людей з міста Соледар.

Кириленко повідомив, що серед тих, хто лишається в місті, є 15 дітей віком від 7 до 15 років, але цю інформацію будуть ще уточнювати.

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За його словами, в цих людей, які лишаються в Соледарі, є необхідний запас продуктів харчування та гігієнічних наборів.

"Як тільки буде змога туди потрапити для проведення евакуації, ми звичайно, будемо це виконувати", - наголосив голова ОВА.

Війна в Україні - ситуація в Соледарі

Як повідомляв УНІАН, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що російські війська намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області. Останнім часом за місто точаться дуже запеклі бої. За словами речника, ворог зосередився на Бахмутському напрямку, щоб повністю окупувати Донбас.

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець розповів, що після невдалих спроб захопити Бахмут вся еліта армії РФ перекочувала до Соледара. Місто штурмують малі загони, до яких входить від чотирьох до 15 бійців.

13 січня заступник командира батальйонно-тактичної групи 4 бригади Нацгвардії Андрій Крищенко, коментуючи ситуацію в Соледарі, висловив переконання, що у росіян не вийде захопити місто попри дуже жорсткі бої у ньому і перекидання всіх можливих ресурсів. За його словами, що стосується Бахмута, то поки місту не загрожує оточення або переривання шляхів постачання.

13 січня російське міністерство оборони оголосило про нібито захоплення Соледара. Однак, у Міноборони України це спростували й зазначили, шо в місті тривають важкі бої.

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