За словами заступника голови Радбезу РФ, "Росію ніхто не зможе підкорити своїй волі".

В ході "спеціальної військової операції" Росія "веде боротьбу з небезпечним і жорстоким ворогом". Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ і голова правлячої партії країни-агресора "Єдина Росія" Дмитро Медведєв під час виступу на XXI з'їзді партії. За його словами, РФ протистоїть київському режиму та колективному Заходу.

"Ми даємо жорстку відсіч неонацистським силам київського режиму і так званому колективному Заходу, що стоїть за ними. З його військовим арсеналом, фінансовою потужністю та бажанням підкорити, по суті, весь світ, змусити світ жити за горезвісними англосаксонськими правилами. У ході СВО, як і 80 років тому в роки Великої вітчизняної війни, ми ведемо боротьбу з небезпечним, дуже цинічним і жорстоким ворогом", — ввадає Медведєв.

Він також висловив переонання, що РФ отримає перемогу у розв'язаній нею війні проти України.

"Маршал Радянського Союзу Костянтин Рокоссовський колись сказав: "Велика вітчизняна війна була всенародною, і перемога над ворогом теж була всенародною". Таку ж всенародну перемогу ми отримаємо і в цій боротьбі", - сказав заступник голови Ради безпеки РФ.

Екс-президент РФ також укотре заявив, що Росія веде війну не просто проти України, а проти колективного Заходу.

"Ми нікому не дозволимо навіювати нам чужі ідеї, диктувати правила, які суперечать нашому устрою, нашим традиціям, підтримувати ксенофобію та екстримізм, вести деструктивну діяльність на кошти і за вказівкою наших ворогів", - резюмував Медведєв.

Війна Росії проти України - останні новини

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому рекрутинг добровольців - не панацея. За його словами, на фронті є втрати, тому потрібно постійно набирати поповнення, щоб тримати чисельність армії на зазначеному рівні.

Також УНІАН повідомляв, що російські загарбники обстріляли Сумщину: у власному будинку загинула жінка.

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