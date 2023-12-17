Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки та транспортні засоби.

Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області, унаслідок чого у власному будинку загинула жінка.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, за даними слідства, близько 12:50 сьогодні, 17 грудня, ворог, за попередньою інформацією із самохідної артилерійської установки, обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області.

"Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено будинки та транспортні засоби", - повідомили у прокуратурі.

Відео дня

Так, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Зауважується, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Російський обстріл Херсона

Як повідомляв УНІАН, близько 10:20 сьогодні, 17 грудня, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Унаслідок обстрілу загинув чоловік. Особу загиблого вже встановлено, нещодавно йому виповнився 81 рік.

Напередодні також повідомлялося, що на окупованій частині Херсонщині, в Олешках, російський солдат розстріляв з автомата літню жінку. Свої дії він назвав самообороною. Порушувати кримінальну справу загарбники не стали.

Вас також можуть зацікавити новини: