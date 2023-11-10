Пропагандисти не стрималися і прокоментували дивні заяви кремлівського блазня.

Кремлівський блазень Дмитро Медведєв видав таку маячню, що його потролила навіть російська пропаганда.

На неадекватну поведінку Медведєва несподівано звернув увагу "Московський комсомолець".

Це сталося після того, як екс-президент РФ видав порцію нацистських заяв щодо країн Балтії та Болгарії. Зокрема, він назвав жителів цих країн "другосортним збродом". Пропагандисти з МК визнали, що цього разу Медведєва "занесло"

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"Дмитра Медведєва занесло… І на сонці бувають плями, і у нашого публіцистичного "Сармата" виявилися врешті-решт свої вади…", - написали пропаганисти.

Інші заяви Медведєва

Дмитро Медведєв - топ-блазень Кремля, який ледь не щодня видає дивакуваті "сенсації" та погрози. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.

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