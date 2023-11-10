Кремлівський блазень Дмитро Медведєв видав таку маячню, що його потролила навіть російська пропаганда.
На неадекватну поведінку Медведєва несподівано звернув увагу "Московський комсомолець".
Це сталося після того, як екс-президент РФ видав порцію нацистських заяв щодо країн Балтії та Болгарії. Зокрема, він назвав жителів цих країн "другосортним збродом". Пропагандисти з МК визнали, що цього разу Медведєва "занесло"
"Дмитра Медведєва занесло… І на сонці бувають плями, і у нашого публіцистичного "Сармата" виявилися врешті-решт свої вади…", - написали пропаганисти.
Інші заяви Медведєва
Дмитро Медведєв - топ-блазень Кремля, який ледь не щодня видає дивакуваті "сенсації" та погрози. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.
Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.
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