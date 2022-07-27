За оцінками Бойченка, на відбудову половини міста необхідно орієнтовно 14 мільярдів євро.

Окупований російськими терористами Маріуполь буде звільнено наприкінці поточного року - на початку 2023-го.

Такий прогноз озвучив "Буквам" мер зруйнованого росіянами міста Вадим Бойченко.

Він розповів, що міська влада планує сформувати архітектурний каталог, який буде спрямований на відновлення Маріуполя.

"Ми розмістимо цей каталог, і маріупольці будуть обирати з варіантів, яка частина міста як буде відновлюватися. В нас уже є такий досвід спілкування з місцевою громадою у 2018 році. Приблизно з першого вересня ми починаємо працювати ще з одними нашими друзями, які також надихалися тим перетворенням Маріуполя, які нам вдалося зробити до початку війни", - каже Бойченко, додаючи, що на формування плану відновлення міста міжнародні партнери виділяють 4 мільйони євро.

"Потім, коли наші хлопці, а це буде в грудні-січні, деблокують і звільнять Маріуполь, ми вирушаємо в місто безпосередньо і з експертами дамо оцінку руйнуванням та будемо покроково відновлювати. Запланували ми так, що за 10 років ми відбудуємо пів міста, вартість цього складатиме орієнтовно 14 мільярдів євро, - розповів міський голова.

Раніше стало відомо про плани російських окупантів перейменувати Маріуполь.

Також повідомлялося, що окупанти "позбавили" громадян України права власності на нерухомість в Маріуполі.