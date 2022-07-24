На цей момент працює кілька військово-патріотичних таборів у відтиснутих окупантами агропідприємствах Маріупольського району, де підлітків навчають поводитися зі зброєю та ненавидіти Україну.

Окупанти щосили мілітаризують підлітків у Маріуполі. Це все нагадує справжній "Путінюгенд".

Президент ТОВ "Маріупольське телебачення" Микола Осиченко показав відео, де підлітки марширують містом під воєнні пісні Радянського Союзу.

За його словами, на цей момент працює кілька військово-патріотичних таборів у відтиснутих окупантами агропідприємствах Маріупольського району, де підлітків навчають поводитися зі зброєю та ненавидіти Україну.

"Жодне мирне життя окупант налагоджувати не збирається, йде планомірна підготовка молодої порослі для мобілізації. Страшно те, що це наші українські діти, багато з яких стали сиротами за перші місяці війни", - написав Осиченко.

24 липня з'явилася інформація, що нетверезі рашисти кинули гранату на подвір'я до мирних мешканців Маріуполя - є поранені.

Також нещодавно повідомлялося про шалені ціни на харчові продукти у Маріуполі.

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