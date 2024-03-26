За словами міністра закордонних справ Чехії, Україні можна надати більше боєприпасів, ніж 800 тисяч.

Збройні Сили України отримують користь від плану постачання сотень тисяч боєприпасів на лінію фронту, адже так вони витрачають запаси в очікуванні нових поставок. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його слова цитує Bloomberg.

За його словами, ініціатива, яку очолює Чехія, що передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів з джерел за межами ЄС, дає свій результат, незважаючи на те, що до доставки вкрай потрібних партій можуть залишитися тижні.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", - пояснив дипломат.

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У матеріалі нагадали, що план Чехії, який оголосив президент країни Петр Павел минулого місяця на Мюнхенській конференції безпеки, члени військового альянсу НАТО прийняли як тимчасовий захід.

Ліпавський наголосив, що чеська ініціативи сама по собі не буде достатньою для того, аби підтримувати Україну. Фінансування перших поставок до України повинне бути оформлене до того, як вантажі будуть відправлені.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість", - зауважив міністр та назвав цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

Водночас Ліпавський не відповів, скільки часу може зайняти доставка цих боєприпасів на лінію фронту. Як раніше зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, снаряди прибудуть в "осяжному майбутньому", а не за декілька місяців.

Що відомо про ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України

В лютому президент Чехії Петр Павел під час дебатів на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що його країна знайшла артилерійські боєприпаси для України.

"Ми знайшли півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив він.

Вже згодом прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Прага знайшла ще 200 тисяч боєприпасів для ЗСУ.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - додав політик.

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