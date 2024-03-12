Їх можуть закупити на додаток до вже обіцяних 300 тисяч одиниць.

Чехія може організувати закупівлю ще 200 тисяч артилерійських боєприпасів для Збройних сил України на додаток до обіцяних раніше 300 тисяч одиниць.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляють "Чеські новини". За його словами, закупівля додаткових 200 тисяч артснарядів може відбутися в необов'язковому порядку.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - сказав він.

Фіала наголосив, що станом на сьогодні ініціативи закупівлі боєприпасів для ЗСУ в країнах поза межами ЄС приєдналися 18 країн.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів: що відомо

Чеський президент Петр Павел заявив про 800 тис. артилерійських боєприпасів, які можна купити для ЗСУ, але для цього потрібні гроші.

План Чехії вже підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція.

А 7 березня стало відомо, що Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах.

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