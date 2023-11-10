Сталося відключення 3 резервуарів.

В окупованій Феодосії уламки збитого росіянами безпілотного літального апарату впали на нафтобазу.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra. За їхніми даними, цієї ночі над територією АТ "Морський нафтовий термінал" окупанти збили два безпілотники. Уламки одного з них пошкодили конструкцію в будівлі електропідстанції управління пожежною системою.

В результаті цього відключилося електроживлення 3 резервуарів, з території евакуювали 27 осіб. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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На сайті підприємства вказується, що вони забезпечують населення і суб'єкти господарювання нафтопродуктами, послугами зі зберігання і перевалки нафти і нафтопродуктів.

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Сьогодні в мережі повідомили, що в селищі Чорноморське зафіксували два "прильоти" по військовій казармі. Водночас росіяни заявляли про збиття двох безпілотників.

Тим часом в українській розвідці відзвітували про проведення нічної операції на окупованому півострові. Заявляється, що вони вразили малі десантні катери Чорноморського флоту Російської Федерації. Ці судна використовувалися під час окупації українського острова Зміїний.

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