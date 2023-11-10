Можливо, під удар також потрапили ворожі катери.

У захопленому росіянами Криму - в селищі Чорноморське, в п'ятницю вранці, 10 листопада, було два "прильоти" по "казармі".

На місці події посіпаки окупантів розбирали завали, а в морі почали працювати водолази, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер". "Схоже, катери таки теж потрапили під удар", - наголошується в повідомленні.

У Міноборони РФ стверджують, що вночі російський чергові сили протиповітряної оборони в небі над Кримом нібито "перехопили" два українських дрони.

Важливі новини Криму - сьогодні це варто знати

Київ вирішив силовим шляхом звільнити захоплений РФ Крим після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську територію. На півострові вже багато разів лунали вибухи на ворожих військових об'єктах. Зокрема, 4 листопада в Керчі був атакований суднобудівний завод "Залив", і отримав пошкодження російський малий ракетний корабель "Аскольд".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорив, що вибухи в Криму відбуваються, оскільки йде планова робота зі знищення об'єктів супротивника, і це підготовка до звільнення півострова.

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