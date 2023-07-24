"Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міноборони в Москві не зміг збити дрон, що впав за 300 метрів.

"Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міноборони в Москві не зміг збити один з безпілотників, які атакували російську столицю, хоча знаходився від точки удару менш ніж за 300 метрів. Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

Як пише видання, публікації в соцмережах і супутникові знімки підтверджують, що зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири Міноборони в кінці 2022 року, як і раніше знаходиться там.

При цьому, як зазначали російські Телеграм-канали, під час сьогоднішньої атаки безпілотник вдарив по комплексу будівель Міноборони за адресою Комсомольський проспект, 18. До місця розташування "Панцира-С1" від цієї точки – менше 300 метрів.

Відео дня

У той же час "Радіо Свобода" стверджує, що ніяких свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили.

Атака дронів на Москву - що відомо

Сьогодні вранці Москву атакували два невідомих безпілотники. У Росії зазначили, що нібито дрони були знищені за допомогою систем РЕБ. Фрагменти одного з дронів знайшли біля будівлі, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони Російської Федерації.

Москва традиційно звинуватила в атаці Україну, проте поки українські військові не підтвердили, що дрони були запущені Силами оборони.

Раніше в Москві на дахах будівель почали розміщувати ЗРК "Панцир-С1"

Зокрема, їх помітили на дахах Міноборони РФ і одного з бізнес-центрів.

При цьому в ВСУ висміяли такі дії росіян, заявивши, що в нормальних країнах оборону організовують по-іншому.

Панцир С1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРК) наземного і морського базування. Він призначений для протиповітряної оборони малорозмірних об'єктів і районів, в тому числі рухомих.

Вас також можуть зацікавити новини: