У Повітряних силах ЗСУ вважають, що росіяни "чогось очікують", якщо вирішили розмістити ці комплекси на дахах.

У Москві на дахах будівель почали розміщати самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Зокрема, їх помітили на дахах міноборони РФ і одного з бізнес-центрів.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат коментуючи в ефірі телемарафону фото та відео, що розповсюджуються в соцмережах, заявив, що в нормальних країнах оборону організовують по-іншому, передає Liga.net.

"Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі [помістили] на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що в РФ постійно повідомляють про роботу їхньої ППО, яка "щось збиває" і вважає, що вони "чогось очікують", якщо вирішили розмістити ці комплекси на дахах.

За словами Ігната, "Панцир-С1" має невеликий радіус дії і є "більш-менш ефективним" для роботи по безпілотниках, зокрема ударних.

"Якщо на попередніх етапах пропустили, то вже на кінцевому етапі "Панцир" мав би знищити об'єкт, що пересувається. Але наскільки допоможе робити це з будівлі міністерства оборони - це незрозуміло", - сказав Ігнат.

Панцир-С1 - що відомо

Панцир С-1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРК) наземного та морського базування.

Він призначений для протиповітряної оборони малорозмірних об'єктів і районів, у тому числі рухомих. Комплекс має комбіноване озброєння, здатність вести розвідку, ліквідувати повітряні цілі.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, протягом грудня на військових аеродромах Росії регулярно лунали вибухи. У Міноборони РФ звинуватили в цих атаках Україну. Добряче дісталося аеродрому в Енгельсі, з якого після чергового вибуху росіяни розосередили літаки по інших базах ще далі від українського кордону.

За даними видання Forbes, якщо українські безпілотники дійсно причетні до вибухів на військових аеродромах російських ВПС на відстані понад 500 км від російського кордону, це свідчить про те, що Україна тепер має технологічні засоби, щоб завдати удару по Москві, яка знаходиться за 400 км від кордону.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про те, чи захищена Москва від атак "українських дронів". Він послався на нібито некомпетентність у цій сфері. А на новорічні свята над Москвою значно посилили ППО - нести бойове чергування з протиповітряної оборони мали близько 20 тис. російських військових.

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