Зазначається, що цей пакет включатиме обладнання, що допоможе Україні розмінувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної національної інфраструктури.

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну вартість понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйонів доларів). Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, про надання допомоги сьогодні оголосить міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс на засіданні "Рамштайн" в Брюсселі.

"Сьогодні міністр оборони оголосить про новий пакет військової підтримки для України вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Він допоможе Збройним силам України розмінувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної національної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також британською стороною буде оголошено підписання подальших контрактів на протиповітряну оборону, придбаних через Міжнародний фонд для України, включаючи MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, яка може відстежувати та знищувати безпілотники та захищати критичну національну інфраструктуру.

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Як зазначив Шаппс, під час свого минулого візиту в Київ він запевнив президента України Володимира Зеленського, що Велика Британія продовжить непохитно підтримувати Україну та її найнагальніші потреби.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Сполучене Королівство разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, підписавши нові контракти щодо забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна, а також понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів нового обладнання, що дасть українським солдатам те, що їм потрібно, щоб пробити смертоносні мінні поля Росії", - наголосив він.

Зазначається, що пакет допомоги буде надано за кошти Міжнародного фонду підтримки України.

Допомога Україні

Раніше Грант Шаппс на тлі "заворушень" у Конгресі США після відставки Кевіна Маккарті з поста спікера Палати представників, пообіцяв працювати з союзниками по НАТО, щоб допомога Україні тривала.

Раніше британські військові стверджували, що країна вичерпала свою можливість надавати військову підтримку Україні. Зазначалося, що країна продовжуватиме надавати певне обладнання, але запаси засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів у Британії вже вичерпалися.

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