Грант Шаппс пообіцяв працювати з союзниками по НАТО, щоб допомога Україні тривала.

Велика Британія працюватиме з союзниками по НАТО та іншими світовими лідерами над забезпеченням продовження допомоги Україні.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс на тлі "заворушень" у Конгресі США після відставки Кевіна Маккарті з поста спікера Палати представників, передає Bloomberg.

Обіцянка прозвучала на конференції Консервативної партії в Манчестері в середу, 4 жовтня. Він сказав, що буде "працювати разом" з лідерами, у тому числі на засіданнях НАТО і контактної групи з оборони України найближчими тижнями.

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Військова допомога Україні - актуальне

Раніше президент США Джо Байден закликав республіканську більшість у Палаті представників підтримати надання допомоги Україні. Він зазначив, що "американці - відповідальна нація", і закликав конгресменів "діяти відповідно".

Також зазначалося, що Адміністрація президента США запевняє, що, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі, військова допомога Україні триватиме. За словами джерел. дії адміністрації спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе допомогти Кремлівському диктатору Володимиру Путіну в його прагненні захопити Україну.

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