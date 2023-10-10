Серед іншого, будуть передані 155-мм і 105-мм снаряди.

У середу, 11 жовтня 2023 року, США оголосять про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійдуть снаряди для HIMARS.

Про це повідомляє "Голос Америки". Зазначається, що загальна вартість нового пакету допомоги становить близько 200 млн доларів.

"У пакет входить озброєння для протиповітряної оборони, таке як ракети AIM-9 Sidewinder, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, а також 155-мм і 105-мм снаряди", – наводять журналісти слова американського чиновника, який дав коментар на умовах анонімності.

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Крім того, будуть передані боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та радіоелектронної боротьби.

Допомога Україні від США

США вже передали Україні десятки пакетів військової допомоги. Її загальну суму оцінюють у близько 44 млрд доларів.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден схвалив передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Це рішення він прийняв після майже річного опору. Зазначається, що сталося це ще до вересневого візиту Зеленського до Вашингтона. При цьому офіційно Штати таку інформацію не підтвердили.

7 жовтня The Telegraph писав, що Байден має намір запросити у Когресса пакет допомоги Україні на $100 мільярдів, якого повинно вистачити до 2025 року.

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