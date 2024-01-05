В МЗС Британії закликали КНДР припинити постачання зброї Росії.

Велика Британія засудила використання Російською Федерацією балістичних ракет, отриманих від Північної Кореї, під час нещодавніх атак на Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Королівства.

"Велика Британія рішуче засуджує рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї, під час недавніх атак на Україну. Ми закликаємо Північну Корею припинити постачання зброї Росії", - йдеться у заяві.

В британському МЗС нагадали, що Північна Корея підпадає під жорсткий режим санкцій.

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"Велика Британія продовжуватиме працювати зі своїми партнерами, щоб переконатися, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - додали у британському зовнішньополітичному відомстві.

Використання РФ балістичних ракет з КНДР проти України

Під час новорічних свят Росія завдала по Україні ударів балістичними ракетами, отриманими від КНДР. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на інформацію розвідки США. Згодом координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що РФ також шукає аналогічне озброєння ближнього радіусу дії в Ірану.

Також УНІАН повідомляв, що США скликали Радбез ООН через нові ракети в арсеналі Росії. Засідання заплановане на 10 січня.

Тим часом аналітики видання Defense Express припустили, які балістичні ракети Росія могла отримати від КНДР та хоче від Ірану. Йдеться, ймовірно, про балістичні ракети Fateh-110 із дальністю у 300 км, а також Zolfaghar із дальністю у 700 км.

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