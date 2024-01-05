Ці ракети окупанти вже використовували для атак по Україні.

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити поставки Росії балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні.

Про це повідомив у соцмережі Х постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За його словами, засідання відбудеться 10 січня 2024 року.

"США інформують, що "мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну і підкорити її народ. За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет", – написав Кислиця.

США зазначили, що 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з північнокорейських балістичних ракет по Україні. Також їх використовували під час ударів 2 січня.

"США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України і вбити українських мирних жителів", – сказано в повідомленні.

РФ атакувала Україну ракетами з Північної Кореї: що відомо

Видання The Washington Post з посиланням на американську розвідку повідомило, що під час свят російські окупаційні війська вдарили по Україні ракетами, отриманими від Північної Кореї.

Пізніше координатор Ради національної безпеки Джон Кірбі офіційно підтвердив цю інформацію. Він додав, що за даними розвідки США, Росія купила балістичні ракети у Північної Кореї. Кремль також шукає аналогічне озброєння ближнього радіусу дії в Ірану.

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