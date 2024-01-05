Російська оборонно-промислова база не здатна виробляти балістичні ракети в необхідних РФ масштабах.

Росія, імовірно, активізує закупівлі балістичних ракет з-за кордону. Окупанти регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, оскільки ці боєприпаси краще обходять ППО.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW), ефективність балістичних ракет РФ частково залежить від конфігурації ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу, частиною якого є ракети.

Аналітики визнали, що окупанти домоглися "відносного успіху", атакуючи Україну балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і БПЛА. На їхню думку, це може спонукати РФ наростити закупівлі іноземних ракет.

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В ISW переконані, що російська оборонно-промислова база не здатна виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для регулярних масованих ударів по Україні. Це є ще однією причиною активізації закупівлі.

"Росія, можливо, активізує зусилля із закупівлі балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин ці ракети виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні", — підсумували експерти.

Атаки РФ по Україні - іноземні ракети

Нещодавно The Washington Post писав, що Російська Федерація вже обстрілює Україну ракетами, поставленими Північною Кореєю. Прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі підтвердив цю інформацію.

Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити поставки Росії балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні. Засідання відбудеться 10 січня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла передати Москві балістичні ракети малої дальності.

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