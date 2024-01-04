РФ могла отримати від КНДР балістичні ракети малої дальності.

Після публікації інформації, що РФ просувається у питанні отримання балістичних ракет від Ірану, а також про те, що на вона вже могла отримати першу партію аналогічного озброєння від Північної Кореї, аналітики розповіли, що ж це можуть бути за ракети.

Видання Діфенс Експрес пише, що угода РФ з Іраном може бути підписана найближчим часом. Тим паче, що перша інформація про ймовірну передачу РФ іранських балістичних ракет "витікла" у ЗМІ ще восени 2022 року, і за більш ніж як рік Росія та Іран цілком могли просунутися у цьому питанні і, на жаль, досягти домовленостей.

"Щодо того, а які ж саме ракети може отримати РФ від Ірану, то йдеться, ймовірно, про балістичні ракети Fateh-110 із дальністю у 300 км, а також Zolfaghar із дальністю у 700 км. Обидві моделі нібито мають підвищену точність, а в деяких варіаціях заявлялося про можливість оператором "вести" ракету під час польоту, але на відносно невеликих дистанціях", - зазначають аналітики.

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Крім цього, РФ могла отримати від КНДР балістичні ракети малої дальності наступного типу:

РСЗВ KN-25 із дальністю до 380 км (ракети сягають висоти 97 км), що фактично перетворює її на тактичний ракетний комплекс;

копія "Точки-У" під назвою KN-02 Toksa.

твердопаливна ракета KN-23 (схожа на "Искандер) з дальністю до 690 км;

Hwasong-5 на 300 км і БЧ у 985 кг (копія Р-17 "Скад" з мінімальними змінами);

Hwasong-6 з на 500 км і БЧ до 770 кг;

KN-18 з дальністю у 450 км (також північнокорейська версія "Скада");

KN-24 з дальністю у 410 км, що візуально схожа на ATACMS.

Інформація про отримання РФ ракет від Ірану і КНДР

Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності, що посилить здатність Москви вражати інфраструктуру України. Про це газеті The Wall Street Journal розповіли на умовах анонімності офіційні особи США.

Поставка іранських ракет може відбутися вже цієї весни, якщо переговори щодо закупівлі продовжаться. Але на поточний момент, як вважають офіційні особи США, угода ще не укладена.

Іранські ракети додадуться до переліку нещодавніх придбань Москви. За словами офіційних осіб США, Росія вже почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет від Північної Кореї.

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