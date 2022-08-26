За даними британської розвідки, заяви РФ про намагання "уникнути жертв серед мирного населення" – це навмисна дезінформація.

Наступ російських військ в Україні зупинився через погану військову ефективність ЗС РФ та запеклий український опір. Заяви російських офіційних осіб щодо намагання "уникнути жертв серед мирного населення" не відповідають дійсності.

Про це йдеться в щоденному звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Як наголошується в повідомленні, Сергій Шойгу заявив на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня, що російські війська роблять "все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян" в Україні, з цим нібито пов'язані уповільнені темпи "спецоперації".

За даними британської розвідки, це навмисна дезінформація. За наказом Шойгу російські війська в Україні неодноразово порушували заплановані оперативні терміни. Зазначається, що російське командування звільнило як мінімум шістьох генералів за те, що вони недостатньо швидко просувалися вперед.

У день виступу Шойгу російська балістична ракета малої дальності СС-26 "Іскандер" влучила в потяг у місті Чаплине, вбивши щонайменше двох дітей. Це, як вказують аналітики, підкреслює готовність Росії завдати побічної шкоди, коли вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Увечері, 25 серпня, кількість жертв збільшилась до 25 осіб.

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