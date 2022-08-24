У Росії визнали, що темпи наступу в Україні сповільнилися. А в якості виправдання згадали про захист мирного населення. Нібито РФ намагається "уникнути жертв" серед цивільних.
Такими цинічними заявами відзначився міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу в рамках Шанхайської організації співробітництва.
"В ході "спецоперації" ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України — пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це уповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", — сказав Шойгу.
Тим часом тільки минулої ночі росіяни обстріляли Запоріжжя, Харків і Дніпропетровську область. В результаті бомбардувань останньої двоє цивільних отримали поранення.
А що стосується темпів наступу, то це відзначили і в британській розвідці. Росія досягає мінімального прогресу на Донбасі ціною великих втрат, а її військо деморалізоване. За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували майже 46 тис. ворогів. При цьому в Пентагоні ще два тижні тому оголошували ледве не в два рази більше число втрат серед росіян.
Війна Російської Федерації проти України
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