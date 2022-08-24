За словами Сергія Шойгу, країна-агресор нібито намагається "уникнути жертв серед мирного населення".

У Росії визнали, що темпи наступу в Україні сповільнилися. А в якості виправдання згадали про захист мирного населення. Нібито РФ намагається "уникнути жертв" серед цивільних.

Такими цинічними заявами відзначився міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу в рамках Шанхайської організації співробітництва.

"В ході "спецоперації" ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України — пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це уповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", — сказав Шойгу.

Тим часом тільки минулої ночі росіяни обстріляли Запоріжжя, Харків і Дніпропетровську область. В результаті бомбардувань останньої двоє цивільних отримали поранення.

А що стосується темпів наступу, то це відзначили і в британській розвідці. Росія досягає мінімального прогресу на Донбасі ціною великих втрат, а її військо деморалізоване. За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували майже 46 тис. ворогів. При цьому в Пентагоні ще два тижні тому оголошували ледве не в два рази більше число втрат серед росіян.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: