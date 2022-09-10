Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька, оскільки сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст.

Британська розвідка розповіла про все більшу ізоляцію російських сил навколо Ізюма і загрозу для Росії втратити Куп’янськ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У Міноборони нагадали, що українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня і передові частини вузьким фронтом просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем Росії.

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"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст" - йдеться в огляді.

"Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують Куп'янську; його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки він розташований на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі" - зазначила британська розвідка.

У доповіді зазначається, що оскільки українські операції також тривають у Херсоні, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів. Наші воїни можуть перебувати в радіусі 15 км від міста.

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