Мешканців закликали готувати сховища та стратегічний запас їжі.

Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харьківської області, вперше за півроку війни опублікував повідомлення.

Допис розміщено на сторінці міськради у Facebook.

"Шановні куп'янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп'янськ - завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні України. Однак, про звільнені території повідомлять пізніше, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Наразі готується офіційне повідомлення. Зазначається також, що окупанти після себе залишають заміновані території та об'єкти.

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