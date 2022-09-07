Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харьківської області, вперше за півроку війни опублікував повідомлення.
Допис розміщено на сторінці міськради у Facebook.
"Шановні куп'янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп'янськ - завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні України. Однак, про звільнені території повідомлять пізніше, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.
Наразі готується офіційне повідомлення. Зазначається також, що окупанти після себе залишають заміновані території та об'єкти.
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