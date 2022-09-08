Чоловіків призовного віку затримують та відправляють у "вербувальний центр" до Вовчанська.

На окупованій території Харківської області російські окупанти розпочали активні заходи з примусової мобілізації місцевих мешканців.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення", - розповіли у Генеральному штабі.

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Зазначається, що чоловіків призовного віку затримують та відправляють у "вербувальний центр" до Вовчанська.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов повідомив, що українські захисники звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області.

За його словами, з початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Національної гвардії й іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках.

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що українська армія створила загрозу для постачання ворожого угруповання на Ізюмському напрямку, яке було найпотужнішим серед всіх підрозділів ворожих військ.

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