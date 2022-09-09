На думку експертів з американського Інституту вивчення війни, українські захисники підійшли до позицій в 15 кілометрах від міста.

Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів. Наші воїни можуть перебувати в радіусі 15 кілометрів від міста.

Такими припущеннями поділилися аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті про війну в Україні.

Експерти вивчили геолокаційні кадри і прийшли до висновку, що ВСУ вибили рашистів з Борщівки та Іванівки. Ці населені пункти знаходяться вздовж траси Е40.

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Українські захисники також звільнили Шевченкове або обійшли його і просунулися вглиб у напрямку Грушівки. До таких висновків аналітики ISW прийшли на основі геолокаційних кадрів з Боровського, яке знаходиться в 20 кілометрах на північний захід від Куп'янська. А ще про бої поблизу Грушівки повідомляла російська сторона.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин. [...] Втрата Куп'янська та інших тилових районів буде перешкоджати зусиллям РФ підтримувати наступальні і оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", — повідомили в ISW.

Аналітики також стверджують, що успішні дії ЗСУ і висока швидкість просування в бік Куп'янська викликає паніку серед російських окупантів.

Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу були присутні відомості про успіхи українських захисників на Харківщині. Вони відсунули ворога на 50 кілометрів, а вчора наші воїни відзвітували про взяття під контроль Балаклії.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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