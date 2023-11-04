Сили оборони знищили вже як мінімум 5000 та понад 120 одиниць техніки ворога на цьому напрямку.

Армія загарбників накопичує сили для нових масштабних атак з метою оточення Авдіївки.

В ефірі національного телемарафону речник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь повідомив, що ЗСУ спостерігають перегрупування росіян. Він пояснив, що за час штурмів з 10 жовтня окупанти зазнали серйозних втрат і тепер змушені накопичувати сили.

Попри перегрупування, додав Коцуконь, росіяни продовжують щодня наступати на всіх ділянках навколо міста.

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"Стали використовувати менше бронетехніки, кидають малі групи. Тут зосереджено близько 40 000 росіян, ми знищили вже як мінімум 5000 та понад 120 одиниць техніки", — розповів речник.

За словами військового, що армія РФ має в резерві великі сили, а тому може дозволити собі такі втрати.

"Це поля смерті для росіян, тіла лежать у посадках у величезній кількості. Головна проблема в тому, що їх дуже багато, вони не шкодують своїх людей, це глобальна проблема", – підсумував Коцуконь.

Війна в Україні - ситуація в районі Авдіївки

За свіжими даними Генштабу, на Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації продовжують намагатися оточити Авдіївку. Однак, українські воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що кількість ворожих штурмів Авдіївки дещо зменшилася. Противник "має поповнити втрати, має перегрупуватися, щоб мати якусь змогу діяти далі".

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